Pyrénées-Atlantiques, France

François de Rugy a donc décidé de réserver un de ses premiers déplacements à un dossier sensible : la réintroduction de deux ourses en Béarn. Après un passage en préfecture à Pau dans la matinée, il pourrait ensuite monter en estive dans l'après-midi. Le ministre n'a pas tardé à venir en Béarn, il a pris ses fonctions le 4 septembre, il y a un peu plus de deux semaines.

Fin août, son prédécesseur avait démissionné avec pertes et fracas à la veille de son déplacement béarnais. Les opposants à l'ours avaient tout de même manifesté à Etsaut.

Puisque l'État reste sourd à nos revendications et à nos demandes, on n'a plus qu'une solution c'est de nous défendre nous-mêmes - Olivier Maurin

Ce jeudi, ils se sont donné rendez-vous chez Olivier Maurin, éleveur de brebis à Asasp-Arros et représentant d'un collectif de 400 éleveurs de Béarn et Soule contre l'ours. Il ne décolère pas : "c'est trop pour nous. _On n'ira pas à la préfecture pour manifester, on n'a pas envie d'un affrontement avec les gendarmes_. On fera une conférence de presse et on vous informera que, puisque l'État reste sourd à nos revendications et à nos demandes, on n'a plus qu'une solution c'est de nous défendre nous-mêmes. À partir d'aujourd'hui, on fera tout ce qu'on peut et tout ce qu'on doit faire pour se protéger et se défendre si on ne veut pas mourir demain".

Vont-ils sortir le fusil? "Oui, probablement, répond Olivier Maurin. On va devoir en arriver là. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? On protège les prédateurs, mais pas le pastoralisme ni la montagne? Qu'est ce qu'on veut demain? Faire un grand zoo avec loups, des ours, des lynx, c'est ça qu'on veut?"

Cette visite ministérielle intervient trois semaines tout juste après la démission de Nicolas Hulot à la veille de son déplacement béarnais. Ce qui n'avait pas empêché les opposants à la réintroduction de l'ours de manifester à Etsaut, en vallée d'Aspe. 200 éleveurs s'étaient rassemblés fin août, du sang avait été jeté sur la mairie. Avant cela, il y avait eu les résultats de la grande enquête lancée par l'Etat, qui annonçait 89% d'avis favorables à la réintroduction des ourses, mais la France entière pouvait donner son avis. On n'a pas non plus oublié ce touriste nantais qui a eu la peur de sa vie dans le val d'Aran, à la frontière avec l'Ariège. Il s'est retrouvé nez à nez avec une ourse et ses trois petits, et a réussi à les effrayer.

La question de l'ours a aussi provoqué une scission lors de la fête du fromage, début juillet, toujours à Etsaut. Les anti-ours avaient organisé une contre-fête à Escot, qui n'avait rassemblé qu'une quinzaine de producteurs. Les élus aussi sont du coup amenés à prendre position. Tous les parlementaires béarnais sont contre, une trentaine de maires ont aussi signé un "manifeste des vallées pyrénéennes" contre l'ours, et pour dénoncer le mépris de l'Etat. Chaque camp défend sa vision de la montagne et du pastoralisme. Au nouveau ministre d'expliquer la sienne.