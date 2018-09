Le Pian-Médoc, France

François de Rugy, ministre de la Transition écologique, et Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture, ont donc choisi la Gironde pour leur première sortie commune, un des départements les plus concernés par la question des pesticides. Tous deux ont visité le domaine de Château Sénéjac, 41 hectares, situé au Pian-Médoc et qui s'est lancé depuis deux ans dans un programme d'entretien des sols sans pesticides. Une action qui s'inscrit dans le cadre d'un projet pilote, "groupes 30 000", chapeauté par la chambre d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine.

Stéphane Travert (au centre) et François de Rugy (à gauche) goûtent les raisins du domaine. © Radio France - Romain Dézèque

Lors de la visite, Fabien Fort, directeur de culture, a expliqué aux deux ministres la manière dont la conversion s'est faite : "ce ne sont pas des choses qui se font d'un coup de baguette magique, leur a-t-il glissé, ça a des conséquences économiques pour nous. Aujourd'hui un désherbage sur 40 hectares de vigne, c'est une semaine de travail, un chauffeur et une machine. Derrière il faut de la compétence, il faut former le personnel" détaille l'exploitant. Manière de faire comprendre à ses deux interlocuteurs que la transition vers moins de pesticides n'est pas simple pour tout le monde. Elle coûte chère - le domaine a investi près d'un million d'euros en deux ans - et demande du temps.

Il faut qu'on trouve un équilibre global " Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture

Si les deux ministres ont choisi la Gironde et le domaine Château Sénéjac, ce n'est pas par hasard. "Ça nous paraît symbolique d'un secteur dans lequel il y a des transformations à faire, à conduire, mais qui sont déjà à l'oeuvre" avance François de Rugy. La question n'est pas de savoir si c'est possible, car c'est déjà en cours. La question c'est de savoir comment on l'amplifie. Evidemment le but n'est pas de rester au stade expérimental mais que ça devienne des pratiques qui se généralisent. Qu'elles soient viables techniquement et économiquement" explique le ministre de la Transition écologique. Des propos qui résonnent chez Stéphane Travert, "il faut qu'on trouve un équilibre global, entre les efforts demandés aux exploitants et la manière dont on les accompagne" ajoute ce dernier.

Les deux hommes ont profité de ce moment pour afficher leur volonté commune de travailler ensemble sur la question des pesticides, quelques semaines après la démission de Nicolas Hulot.