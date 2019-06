François de Rugy lance officiellement le parc éolien de Saint-Nazaire

Saint-Nazaire, France

La visite de François de Rugy ce vendredi à Saint-Nazaire ne s'est pas déroulée comme prévu. Des agents portuaires, mécontents du projet du gouvernement de fermer la centrale à charbon de Cordemais, bloquaient l'accès au port. La visite de l'usine de General Electric qui fabrique des nacelles et des générateurs d'éoliennes a été annulée. Le ministre de la Transition écologique a finalement prononcé son discours dans les locaux des Chantiers de l'Atlantique. Il a rappelé que le gouvernement ne reviendra pas sur la décision de fermer les centrales à charbon comme celle de Cordemais.

Les agents portuaires ont bloqué l'accès au port pour dénoncer la fermeture de la centrale de Cordemais © Radio France - Anne Patinec

Industriels et élus soulagés

Le parc installé au large de Saint-Nazaire ( de 12 kms à 20 kms des côtes) est en projet depuis dix ans. Les recours d'associations de riverains ont fait prendre du retard au dossier. A de nombreuses reprises, industriels et élus sont montés au créneau pour dire leur inquiétude car des dizaines d'entreprises ont investi dans le secteur depuis plusieurs années. Plus de 1 000 emplois sont concernés par la construction et l'exploitation des 80 éoliennes qui fourniront 20% de la consommation électrique de la Loire Atlantique. Elles devraient commencer à produire de l'énergie en 2022. L'usine General Electric de Montoir-de-Bretagne qui fabrique des nacelles et des générateurs devrait embaucher 250 personnes en 2020. En présence du ministre, EDF a signé un premier contrat et commandé une sous-station électrique aux Chantiers de l'Atlantique et à General Electric.

EDF décroche le parc éolien de Dunkerque

Dans son discours, François de Rugy a annoncé que le consortium composé d'EDF, Innogy et Enbridge, a été choisi pour la construction et l'exploitation du futur parc éolien (45 éoliennes) au large de Dunkerque. Sept offres avaient été déposées. EDF a été sélectionné notamment en raison du prix de l'électricité proposé, moins de 50 euros le mégawatt/heure, un prix garanti pendant vingt ans.