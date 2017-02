François Hollande inaugure ce matin le Pôle Ecotox près de Valence TGV

Le chef de l'Etat est dans la Drôme ce vendredi matin. François Hollande vient inaugurer le Pôle Ecotox près de la Gare TGV de Valence. Un projet unique en Europe, vieux de 10 ans et désormais opérationnel.

François Hollande doit arriver sur site vers 10h50, et en repartir peu après midi. Le Président de la République va visiter les installations, en très petit comité, puis il dévoilera une plaque et prononcera un discours vers 11h45 avant de repartir.

Des expériences pour tester la toxicité de produits, leur impact sur la santé et l'environnement

Le Pôle Ecotox est enfin opérationnel, depuis cet été. C'est un laboratoire scientifique géant. Il teste l'impact de produits sur notre environnement et notre santé. Vingt-trois salariés y travaillent déjà, employés de la Rovaltain Research Company. Ils seront une centaine dans cinq ou six ans. La plupart sont scientifiques. Ils font des expériences sur commande: commande d'universitaires, de chercheurs ou commandes d'industriels qui ont besoin de voir si leurs produits sont aux normes ou qui souhaitent en réduire la toxicité.

L'étendue des tests possibles, l'étendue de la plateforme en font une structure unique en Europe

Jusqu'à l'été dernier, ils avaient un laboratoire provisoire, 300 m². A Rovaltain, les laboratoires de la plateforme Ecotox s'étendent sur 6700 m². Il y a par exemple des hangars, des halles, où les chercheurs peuvent recomposer tout un écosystème: on veut tester l'impact d'une molécule X sur un sol argileux, les fourmis et les vers de terre, à telle température et tel niveau d'humidité, on recrée ce petit monde pour l'expérience.

François Hollande visitera une de ces halles, vide pour l'instant. Il aura droit aussi à une démonstration d''imagerie par spectrométrie de masse: une machine permet de voir très en détail quelle partie à l'intérieur d'une branche d'arbre, d'une feuille, est dégradée par un polluant. Les scientifiques du Pôle Ecotox travaillent en ce moment sur 20 à 30 projets.