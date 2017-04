Frelon asiatique : la lutte reprend

Avec le printemps et les beaux jours les frelons asiatiques reviennent. En principe, c'est l'heure de poser des pièges pour tenter de venir à bout du "vespa velutina", le frelon asiatique, plus gros et plus dangereux que les frelons européens.

A chaque printemps la même inquiétude revient chez les apiculteurs. Durant cette période le frelon asiatique revient dans nos jardins et nos champs. D'abord les femelles, dites fondatrices, qui sortent de leur torpeur pour créer des nids et en devenir les reines. Ce sont elles qu'il faut éradiquer pour éviter qu'ensuite les frelons asiatiques s'attaquent à nos abeilles.

Le frelon asiatique, "vespa velutina", est apparu au Pays Basque en 2004-2005. Un insecte qui a l'inconvénient d'adorer s'attaquer aux abeilles. Pour enrayer son expansion, plusieurs solutions s'offrent à nous : le piège ou le produit chimique.

Piéger le frelon asiatique, à condition de le trouver

Piéger un frelon : rien n'est plus facile ! Il suffit de remplir une bouteille d'un mélange d'eau, de bière et de sirop de cassis. L'insecte sera vite prisonnier à l’intérieur. Sauf que l’appareil va piéger d'autres espèces d'insectes. Aujourd'hui donc, la plupart des services municipaux renoncent à cette solution. Difficulté supplémentaire : il faut pouvoir situer l'insecte et ce n'est pas facile. La taille d'un nid primaire (construit par la reine) va d'une balle de tennis à un ballon de football. Ces nids primaires apparaissent à partir de la fin mars jusqu'à la mi-juin. Quant aux nids secondaires (construits par les frelons nés de la reine), au cœur de l'été, leurs dimensions peuvent devenir spectaculaires : jusqu'à 1 mètre cinquante de diamètre selon Daniel Curutchet, responsable du service hygiène et sécurité à la mairie de Bayonne:

L'autre solution, plus radicale et moins écologique, consiste à employer des produits chimiques avec le concours de spécialistes. Son avantage est qu'elle cible précisément chaque nid de frelons. Problème: il faut arriver à débusquer ces nids souvent juchés au plus hautes branches des arbres.

Les premiers nids de frelons asiatiques apparaissent dès la mi-juin © Maxppp -

Les villes de mobilisent

Durant le printemps les villes de la côte basque, Biarritz, Anglet ou Bayonne, se mobilisent mais uniquement dans l’accompagnement financier. A Anglet, par exemple, la mairie propose aux propriétaires de jardins une petite aide financière pour détruire les nids. Il suffit de signaler la colonie de frelons au service hygiène et sécurité de la commune. On remet ensuite une liste de sociétés spécialisées. Au plaignant de les contacter. Une fois le travail effectué, il pourra recevoir une aide de 50 euros. En 2016, 180 nids ont ainsi été détruits à Anglet. Même proportion qu'en 2015. A Bayonne l'aide financière peut aller de 100 à 200 euros si l'intervention nécessite une nacelle.

Le prédateur du frelon : la poule !

Ce n’est pas une galéjade ! La poule peut facilement venir à bout d'un frelon. Il suffit pour cela que la ruche...soit installée dans un poulailler! En fait, beaucoup d’éléments attachés au frelon asiatique sont des idées reçues selon Eric Guiho, directeur du muséum d'histoire naturelle de Bayonne.

Eric Guiho, directeur du muséum de Bayonne dans la plaine d'Ansot © Radio France - Jacques Pons

Je crains plus les guêpes que les frelons asiatiques — Eri Guiho, directeur du muséum d'histoire naturelle de Bayonne

Savoir distinguer un frelon asiatique d'un frelon européen

Face à un frelon il faut savoir garder son calme. Pour éviter un "asiatique" il faut respecter une distance de sécurité. Plus le nid sera gros plus grande sera la distance, dite de sécurité, à respecter. Si vous approchez trop près, le frelon asiatique peut vous attaquer. Là est la différence avec son cousin européen. Le "vespa crabro", ne s'en prend à vous que si vous croisez sa route. Il y a ensuite des différences physiques. Chez le frelon asiatique, les pattes sont bicolores (noire près du thorax, jaune vers l'extrémité). Le thorax du frelon asiatique est noir et velu. Celui du cousin européen est bicolore (marron et roux). Autre élément distinct : un anneau orangé sur l'abdomen de l'asiatique. Il y a enfin la tête : noire chez l'asiatique, brun roux chez l’européen.