Frelon asiatique : le Département de l'Eure finance la destruction des nids

Eure, France

Vespa velutina nigrithorax, frelon à pattes jaunes ou frelon asiatique, appelez-le comme vous voulez, mais l'insecte, introduit accidentellement en France en 2004 dans le Lot-et-Garonne, n'est pas le bienvenu dans l'Eure. Le Département met en place une plateforme pour lutter contre le frelon asiatique nocif pour la biodiversité. La bestiole est en effet classée danger sanitaire de deuxième catégorie pour l’abeille domestique en France et figure sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union Européenne."Une vraie catastrophe" pour Jean Birre, apiculteur amateur à Saint-Just, près de Vernon, qui a perdu trois de ses cinq ruchers l'an dernier. En 2018, 3000 nids auraient été neutralisés dans l'Eure, selon les données des entreprises spécialisées.

Un guichet unique : www.frelonasiatique27.fr

Ce guichet unique est géré par le Groupement de Défense Sanitaire de l'Eure. Son animatrice, Léa Flores, reçoit de nombreux appels téléphoniques ou mails. "On a déjà engagé des procédures de destruction de nids" explique la jeune femme qui renseigne les particuliers. Des collectivités (mairies ou agglomérations) la contactent aussi pour lui faire part de leur volonté de participer financièrement à la destruction des nids.

Un nouvel appel pour Léa Flores, l'animatrice de la plateforme © Radio France - Laurent Philippot

25 entreprises spécialisées agréées

25 entreprises spécialisées sont agréées par le Département de l'Eure pour détruire les nids de frelons asiatiques. La méthode choisie dans l'Eure pour neutraliser les nids est la perche télescopique qui permet d'injecter dans les nids un produit biocide adapté. Le coût d’une intervention dépend de l’emplacement du nid (moins de 5 m de haut, entre 5 et 15 m, plus de 15 m). Chaque professionnel fixe ses tarifs qui vont de 50 euros à 350 euros lorsque le nid est placé très haut et engendre une intervention complexe.

Cette photo d'un nid de frelons asiatiques très en hauteur a été transmise à la plateforme par mail © Radio France - GDS27

30% de la fracture pris en charge par le Département

Le conseil départemental de l'Eure crée une aide spécifique pour les particuliers. La collectivité prend à sa charge 30 % du coût de destruction d’un nid de frelons asiatiques (dans la limite de 100 € d’aide). Pour cela, il faut passer par le guichet unique et une entreprise agréée par le Groupement de Défense Sanitaire de l'Eure. Les particuliers ne règlent que le coût de destruction du nid après déduction de l’aide du Département.

Les pièges : une très mauvaise idée

La plateforme est aussi l'occasion de tordre le cou à certaines idées ou pratiques répandues. "Le piégeage, c'est une très mauvaise idée" martèle Julien Renoux, vétérinaire conseil au GDS27, "car en voulant piéger les frelons, il y a un impact indirect sur l'écosystème". Boris Cœuret, un des 25 intervenants sélectionnés, abonde dans son sens :

Avec les pièges, on piège aussi d'autres insectes, comme les papillons" - Boris Cœuret, société BC27

Combinaison 3D, gants, poudreuse, lance télescopique jusqu'à 30 mètres, Boris Coeuret, de BC 27, est prêt pour intervenir © Radio France - Laurent Philippot

Et même si des insectes autres que les frelons arrivent à sortir du piège, "ils sont tellement chargés en sucre qu'ils ne survivent pas" détaille le jeune entrepreneur installé à Conches en Ouche. Le "remède" est donc plus nocif que le mal, notamment pour la biodiversité. D'autres méthodes, comme l'utilisation d'une lance à eau ou d'un fusil, ne sont pas non plus conseillées, pour deux raisons : le risque d'attaque massive du frelon est très élevé et, de plus, les reines seront dispersées et créeront des nids ailleurs.

Infos pratiques et contact

La période d’intervention pour la destruction des nids se déroule du 1er mars au 1er décembre inclus, sur l’ensemble du département de l’Eure.