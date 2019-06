Isère : des mesures pour mieux supporter la canicule

Isère, France

Les Grenoblois ont chaud ! Depuis lundi, les températures ne cessent de grimper dans la capitale des Alpes et avoisinent désormais les 40°. Pour mieux supporter cette semaine de forte chaleur, plusieurs mesures ont été mises en place par la ville de Grenoble.

Des "lieux de fraîcheur" aux quatre coins de la ville

La mairie a publié une carte interactive en début de semaine. Elle recense l'ensemble des espaces où l'on peut s'abriter du soleil. Fontaines, lieux climatisés, douches, jeux d'eau... il y en a pour tous les goûts !

Carte les lieux de fraîcheur à Grenoble - Ville de Grenoble

Quatre équipements culturels ouvriront exceptionnellement pour permettre aux habitants de profiter de la climatisation. Le Museum et le musée de Grenoble sont accessibles dès ce mercredi 26 juin, l'Espace 600 à partir de jeudi 27 juin et la Belle Électrique sera ouverte vendredi 28 juin de 8 heures à 18 heures 30.

Par ailleurs, les parcs Paul-Valérien Perrin, Marliave et le Jardin des Dauphins resteront ouverts 24 heures sur 24 jusqu'à dimanche.

Du changement dans les transports

Avec la canicule, Grenoble connaît actuellement un pic de pollution et le niveau d'alerte 1 a été activé. Outre les restrictions de circulation habituelles, la mairie a annoncé la (presque) gratuité des transports en commun ce mercredi 26 juin. Pour en bénéficier, il vous suffit de valider une première fois votre ticket.

Pas d'école pour protéger les plus petits

Des classes non climatisées, des élèves au bord de l'insolation... Face aux conditions de travail difficiles des professeurs et des élèves dans certains établissements du département cette semaine, certaines mairies ont pris la décision de fermer les écoles élémentaires. Celles de Gières et de Moirans seront ainsi fermées les jeudi 27 juin et vendredi 28 juin.

Pour l'instant, aucune autre commune n'a annoncé son intention de fermer ses écoles.