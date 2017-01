Froid au Pays Basque : des lits supplementaires pour les sans-abri

Depuis lundi, au Pays Basque, le plan grand froid est passé au niveau 2. Le nombre des maraudes est renforcé tout comme celui des places d'hébergement.

Depuis mardi soir et en raison d'un renforcement du plan grand froid, les sans domicile fixe disposent d'une dizaine de lits supplémentaires à Bayonne.

Une partie de la salle Lauga, réquisitionnée

Exceptionnellement une partie de la salle Lauga est réquisitionnée par le maire de Bayonne et le préfet. Des lits sont installés dans une petite salle du gymnase Lauga. Les "clients" y disposent d'un couchage mais aussi de café et de moyens pour se laver. Visite guidée.

Huit lits supplementaires installés dans une des salles de Lauga © Radio France - Jacques Pons

La petit salle de danse, bien chauffée et dotée de trois douches, servira de refuge durant quelques jours aux sans-abri.

Un abri inespéré pour la nuit © Radio France - Jacques Pons

Tout le necessaire pour le petit déjeuner et la toilette © Radio France - Jacques Pons

Tout est prêt pour accueillir les sans-abri accompagnés de leurs chiens.

Pascal et Hervé, fins prêts pour accueillir les premiers "clients" de Lauga © Radio France - Jacques Pons

Seront accueillies les personnes qui le souhaiteront. A Lauga, pour que la nuit soit paisible, les huit personnes abritées seront accompagnées par 4 à 5 bénévoles de la Croix Rouge.

Un dispositif exceptionnel qui s'ajoute au plan hivernal

Ce renforcement de l'accueil s'ajoute aux 40 lits déjà disponibles sur la côte Basque depuis le 2 décembre dernier et jusqu'au 31 mars prochain. Des lits disponibles à Biarritz à la maison de Gilles et au centre équestre Ilbaritz. Des lits également à Anglet à la villa "ma nuit", prés des abattoirs. On peut se réfugier aussi à Hendaye (6 lits) et Saint Jean de Luz (8 lits).

Pour aider les sans-abri, le 115, incontournable

Pour signaler une personne nécessitant de l'aide la Préfecture des Pyrénées Atlantiques demande d’appeler le 115. Il faut donner, dit-elle, un signalement précis de la personne en question, adresse et difficultés observés.