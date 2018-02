Caen, France

Météo France a placé le département du Calvados en vigilance jaune « Grand froid » depuis ce dimanche 25 février 2018. Cette vigilance « Grand Froid » devrait se maintenir pour les prochains jours. Les nuits seront particulièrement froides et sèches dans les terres avec des températures minimales de l'ordre de – 10 degrés. En prévision de cette chute importante des températures, le Préfet du Calvados a augmenté, vendredi 24 février 2018, les capacités du dispositif hivernal d’hébergement d’urgence de 20 places supplémentaires.

Renforcement des maraudes

Depuis le début de la période hivernale, le 1er novembre 2017, la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) de la préfecture du Calvados a mis en oeuvre un renforcement de ses capacités d’accompagnement des plus démunis pour lesquels la période hivernale représente un risque supplémentaire. Il s'agit du renforcement des maraudes du « 115 » avec, sur le territoire de Caen-la-Mer, une maraude assurée par l’association ACSEA (24h/24 et 7jours sur 7) et une équipe mobile de la Croix Rouge qui fonctionne quotidiennement de 19h00 à 23h00. Il a également été décidé l’extension des horaires d’ouverture des accueils de jour ainsi que l’augmentation des distributions de nourritures et d’habillement, notamment par l’équipe mobile de la Croix Rouge en soirée.

100 places d'urgence à l'Espace Vannier

Au vu des températures, un lieu d’hébergement d’urgence complémentaire, dit « Espace Vannier », géré par l’ACSEA avait été ouvert fin décembre dans un ancien bâtiment des finances publiques du quartier de la Pierre Heuzé offrant 80 places. Bien que cet hébergement ne soit pas saturé, et que la plateforme « 115 » n’ait pas eu à ce stade de demande d’hébergement non pourvue, le préfet du Calvados a souhaité l’ouverture de 20 places supplémentaires afin de porter les capacités d’accueil de l’Espace Vannier de 80 à 100 places. Ces nouvelles places sont opérationnelles depuis vendredi 23 février 2018 au soir et permettent, durant cette vague de grand froid, d’être toujours en capacité de répondre aux besoins des plus démunis. Les services de l'Etat précisent que ce dispositif hivernal s’ajoute aux dispositifs pérennes gérés par la préfecture dans le Calvados : 800 places d’hébergement pour les demandeurs d’asile et 1 500 places d’hébergement d’urgence.