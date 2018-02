Caen, France

C'est dans le Pays d'Auge, à Saint Pierre-sur-Dives, qu'il a fait le plus froid ce mercredi matin. Météo-France y a relevé - 11° sous- abri. Mais aucun des départements normands n'a été épargné par ces températures glaciales. Il a gelé fort partout comme en témoignent ces températures enregistrées au lever du jour ce 28 février :

Alençon : -10° Vire et Flers : -9° Saint Lô et Lisieux : -8° Caen : -7°

Le littoral a connu également des températures très froides avec -5° relevés à Bernières-sur-mer et dans le cap de la Hague

La neige attendue la nuit prochaine

Ce mercredi est la journée la plus froide depuis le début de l'année et en températures ressenties( avec le vent) on ne dépassera pas les -7° cet après midi dans l'agglomération caennaise et jusqu'à -14° à Alençon. Nous atteignons aujourd'hui le pic ( si on peut dire) de la vague de froid et Météo France annonce l'arrivée de la neige pour la nuit prochaine et demain matin. Une couche qui pourrait atteindre 3 à 5 centimètres en plaine et sur le littoral. Le Calvados, l'Orne et la Manche devraient être placés en "vigilance orange" au cours des prochaines heures . Les premiers flocons sont attendus à partir de minuit sur le département de l'Orne et en deuxième partie de nuit sur le Calvados et la Manche.

Risque de pluies verglaçantes ensuite...

Cette neige continuera à tomber, selon Météo-France, dans la matinée de jeudi avant un risque de pluies verglaçantes en cours de journée. Cette pluie, arrivant sur un sol très froid, pourrait rendre les chaussées glissantes par endroits. Les températures redeviendront partout positives dans la soirée . Un net radoucissement se produira vendredi et le thermomètre devrait flirter avec les 10° le week-end prochain.