Caen, France

Comme partout ailleurs en France, il va faire de plus en plus froid cette semaine en Normandie. Les températures relevées ce lundi matin par Météo-France étaient largement négatives dans le Calvados, la Manche et l'Orne : - 1° à Cherbourg, -3°9 à Caen, - 5° à Lisieux et Alençon , -6° à Falaise, l'Aigle, Mortagne et Tourouvre. Il a également gelé sur le littoral avec -1°4 relevés à Bernières-sur-mer. Seule l'extrême pointe de la Hague affichait des températures positives.

Neige la nuit prochaine et jeudi

Ce froid devrait durer jusqu'à, au moins jeudi. Il pourrait même s'intensifier mardi et mercredi puisque Météo-France prévoit une baisse du mercure pouvant aller jusqu'à -7°. Il s'agit d'un froid sec avec du soleil et du ciel bleu mais quelques flocons ne sont pas à exclure. Des averses neigeuses sont en effet annoncées dans la nuit de lundi à mardi sur le Nord-Cotentin. La couche ne devrait pas excéder un à deux centimètres. C'est jeudi que l'épisode neigeux pourrait être plus prononcé. Mais les prévisions restent encore incertaines car, en fonction des températures , les précipitations attendues pourront se faire, soit sous forme de pluie, soit de neige . Vendredi prochain les gelées auront totalement disparu et le redoux s'amorcera.

Pour les animaux aussi il fait froid © Radio France - - Francis Gaugain -

Moins 27° en ...1985

Cette semaine glaciale est qualifiée de "vague de froid" mais on sera loin de battre des records en Normandie. Depuis que les relevés existent, le thermomètre a déjà connu des chutes beaucoup plus vertigineuses. En janvier 1985, le mercure était descendu jusqu'à -19°6 à Caen et -27° au Haras du Pin dans l'Orne. Le canal de Caen à la mer avait gelé et un début de banquise s'était formé à Ouistreham et au Mont Saint Michel. Plus près de nous, en 2010 et 2012, il avait fait - 10° à Caen et personne n'a oublié l'énorme tempête de neige du mois de mars 2013 qui avait paralysé pendant plusieurs jours l'agglomération caennaise.