La Rochelle, France

"On y va! 5 euros, gants, bonnets, écharpes. 10 euros les trois pièces!" Le froid, une aubaine, pour Romain qui s'est installé ce dimanche matin sur le marché de La Pallice avec ses stocks de vêtements chauds: "on déstocke ce qu'on vend sur les marchés de Noël. Ça fait plaisir à tout le monde. Pour nous c'est l'occasion de faire un petit billet!"

Pas besoin de tout cela pour Carole, déjà bien équipée. Manteau et cagoule au milieu de ses légumes, et beaucoup de bonne humeur: "J'ai le sang chaud, chef. Le cœur est chaud, je me couvre et voilà, je suis un rayon de soleil." Et quand l'enthousiasme retombe, Abdelamid, le patron, a la solution: "On a un petit chauffage pour se réchauffer les mains. On couvre un peu les produits qui sont fragiles, comme les avocats, les bananes, la mangue. Ça peut geler, et quand les gens rentrent chez eux, ça mûrit trop vite."

Sur son stand de fruits et légumes, Nordine a installé un petit chauffage d'appoint, afin de se réchauffer les mains. © Radio France - Julien Fleury

Dans les allées du marché de La Pallice, la foule habituelle.

Le froid polaire n'a pas fait fuir les clients. Issa achète quelques légumes avant de retrouver la chaleur de son foyer: "vivement les beaux jours! Je suis quand même sorti de chez moi, pour refaire les stocks. Mais je n'aime pas le froid. En plus je rentre du Sénégal il y a un mois. Le choc est rude."

Sur les bancs des poissonniers, l'onglée n'est pas loin. Floriane est pourtant emmitouflée: "deux pantalons, trois couches en haut, le manteau. Je ressemble au bonhomme Michelin!" Romain son compagnon s'inquiète pour sa marchandise: "le poisson n'aime pas le froid non plus. Ça le sèche, il est moins présentable. Après ça lui fait pas de mal... On attend la belle saison avec impatience, même si quand il fera beau, on se plaindra qu'il fait trop chaud et que la glace fond."

On en est loin. Températures glaciales, et peut-être même de la neige mercredi. Abdelamid le marchand de légumes est un peu inquiet:

Cette semaine, peut-être qu'on ne fera pas les marchés. On va voir. - Abdelamid, vendeur de fruits et légumes

Plus de sérénité chez Xavier, maraîcher bio à Courçon dans le marais poitevin. Des petits cristaux de glace se forment à la surface de ses salades, mais pas de quoi l'inquiéter: "on est en hiver! Les légumes à feuilles craignent un peu mais sinon, pas de souci. Les légumes d'hiver résistent au gel." Xavier est plus embêté pour le travail dans les champs ces prochains jours:

Ce sont les récoltes qui vont être difficiles. On va attendre l'après-midi, que la terre ait un peu dégelé. Parce que travailler les mains dans la glace, c'est pas évident. - Xavier, maraîcher bio à Courçon

Xavier qui se prépare à reporter une partie de son activité sur le milieu d'après-midi: "Tout ce qui est effeuillage de poireaux, ou ramasser la carotte avec la bêche, quand la terre est gelée, elle est gelée. On peut casser le manche de l'outil!"

Xavier, maraîcher bio à Courçon, ne s'inquiète pas trop de voir geler ses salades sur son stand: "c'est l'hiver!" © Radio France - Julien Fleury

Peut-être des dégâts dans les champs

Mais encore faut-il qu'elle dégèle, la terre. Ce ne sera peut-être pas le cas ces deux prochains jours, alors que Météo France prévoit des températures négatives toute la journée. Ce qui inquiète surtout Pascal, producteur de légumes à Trizay près de Rochefort, ce sont les minimales: "ils annoncent jusqu'à -6 ou -7. C'est limite. Dehors, tout ce qui reste, les choux, ça va peut-être faire du dégât. Jusqu'à -6 ça va passer, avec une toile par dessus les légumes. En dessous, on ne peut rien faire..."

Heureusement, le froid a aussi un intérêt dans les jardins, pour lutter contre les germes. Mais à Trizay, Pascal n'y croit pas trop: "c'est ce qui se dit, mais les insectes, toute la vermine, plus il fait froid et plus elle descend dans la terre", attendant le premier redoux pour remonter à la surface et dévorer les légumes. A Courçon, Xavier le maraîcher bio se frotte les mains. Cette année, il a installé dans ses champs 1.500 plants de fraises: "sur les fraises, il faut un mois de froid pour qu'il y ait un bon rendement derrière. C'est la fraise, elle a besoin de froid." La fraise qui va être servie, avec un climat polaire sans doute jusqu'à jeudi matin.