Froid sur la Normandie : les poêles à bois tournent à plein régime

Par Nolwenn Le Jeune, France Bleu Normandie (Calvados - Orne)

De moins deux à moins quatre degrés sur le Calvados ce samedi matin... il va falloir dégivrer les pare brises. Ou rester bien au chaud ! Et pour cela de plus en plus de foyers normands se tournent vers le chauffage au bois.