Frontignan durcit la réglementation sur les panneaux publicitaires

Frontignan, France

La ville de Frontignan veut limiter les panneaux publicitaires et les enseignes lumieuses dans la commune. Elle mettra prochainement en place une réglementation locale encore plus stricte que celle déjà en place en France depuis 2015 qui est déjà très restrictive.

Aujourd'hui la ville de Frontignan compte 135 panneaux publicitaires et 1500 enseignes commerciales. C'est beaucoup pour une ville de 24 000 habitants, mais cela s'explique. Autrefois l'ancienne route nationale qui traversait Frontignan était un axe de passage majeur, les publicitaires l'avaient bien compris, notamment aux entrées de la ville. Au niveau du stade Lucien Jean il y avait pas moins de 8 grands panneaux de 4 m sur 3 il y a encore quelques mois . Deux ont déjà été retirés, trois le seront prochainement.

Car aujourd'hui la moitié des panneaux présents dans la ville ne sont plus conformes à la loi de 2015. Les services de l'état font le ménage. Mais Frontignan veut aller en core plus loin, le conseil municipal a donc décidé de durcir un peu plus encore la réglementation notamment pour redorer les entrées de la ville : plus de publicité de plus de 4 m2 en zone urbaine, pas plus de deux enseignes perpendiculaires par façades, pas de publicité lumineuses sur les toitures.

La ville veut protéger ses espaces naturels, la zone lagunaire de la Gardiole, les Salins, les vignobles. Préserver sa réputation, le cadre de vie qui est aussi un atout touristique majeur.

La limitation des panneaux publicitaires et des enseignes a déjà été adoptée en conseil municipal mais pour être appliquée, la nouvelle réglementation doit d'abord passer par une enquête publique qui va commencer dans les prochains jours. Une réunion publique pour présenter le projet à la population et notamment aux habitants qui accueillent des panneaux sur leur façades a lieu ce soir à 18 heures 30 à la maison pour tour Léo Lagrange de Frontignan. Un registre et une adresse mail pour recueillir les doléances des habitants seront prochainement ouverts.