G7 de l'Environnement : "Je n'interdis à personne de venir"

Le G7 Environnement n'est pas commencé à Metz qu'il y a eu une petite polémique dans le village éco-citoyen sur la présence non désirée par le conseil départemental d'une association "Stop Knauf" opposée au projet d'une usine de laine de roche à Illange. Le président du Conseil départemental Patrick Weiten dément et se demande si Metz Métropole a fait en sorte de ne pas inviter non plus les opposants au projet Amazon sur le plateau de Frescaty. "Pas du tout, je n'interdis à personne de venir" assure Jean-Luc Bohl.

Débat sur le projet d'implantation d'Amazon sur le plateau de Frescaty

Contactée, l'association des riverains du plateau de Frescaty, opposée au projet Amazon, précise ne pas avoir fait de démarche pour être présente dans le village éco-citoyen du G7 Environnement. Sa présidente, Xaviera Frisch, a interpellé ce vendredi matin le président de Metz Métropole sur France Bleu Lorraine pour dénoncer un projet "destructeur d'emploi", "qui va amener 700 camions par jour sur la zone" et "polluer les riverains". En réponse, Jean-Luc Bohl explique qu'il ne pouvait pas dire non à un projet "créateur d'emplois sur une friche de 400 hectares" et que l'entreprise pourrait aménager le trafic des camions sur la journée pour en réduire l'impact. Metz Métropole compte aussi prolonger les lignes du Mettis, le bus à haut niveau de service, vers le plateau de Frescaty, pour renforcer les transports en commun vers cette zone.

Nous sommes les enfants de Jean-Marie Pelt

Jean-Luc Bohl évoque aussi l'héritage de Jean-Marie Pelt, adjoint au maire de Metz Jean-Marie Raush dans les années 70, décédé en décembre 2015 et "inventeur du concept d'écologie urbaine". "Nous sommes les enfants de Jean-Marie Pelt", affirme le président de Metz Métropole, qui voit dans l'organisation du G7 à Metz l'occasion pour tous les pays invités "de se parler, de dialoguer, de trouver des solutions ensemble".