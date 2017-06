Les riverains d'Altéo Gardanne s'opposent au "cocktail toxique" du stockage des boues rouges

Depuis 2015, l'usine Altéo de Gardanne ne rejette plus de boues rouges en Méditerranée. Aujourd'hui, ces résidus solides sont stockés sur terre. Mais "c'est encore pire", s'insurgent les riverains. Selon eux, ce mode de stockage expose les habitants à des métaux lourds toxiques.

Arsenic, plomb, mercure, chrome... Pour les opposants de l'usine Altéo de Gardanne (Bouches-du-Rhône), c'est le "cocktail toxique" auquel les habitants sont exposés tout au long de l'année.

Depuis deux ans, l'usine d'extraction de bauxite ne déverse plus ses résidus solides en mer, bien que les résidus liquides soient toujours rejetés en Méditerranée. Aujourd'hui, les boues rouges sont donc stockées à terre, dans des entrepôts.

"On a aggravé la situation"

Mais la pollution est toujours présente, s'inquiètent les riverains. Selon l'avocate Hélène Bras, "on a même aggravé la situation".

En effet, selon les habitants, qui se battent depuis de nombreuses années contre les boues rouges, ce stockage sur terre est bien plus dangereux, notamment à cause des poussières rejetées dans l'environnement. Des poussières qui seraient chargées de plomb, d'arsenic, mercure et autre métaux lourds toxiques.

Certains opposants ont donc décidé de déposer un recours contre le stockage terrestre.