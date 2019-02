Méfiez-vous du beau temps : il fait bourgeonner les plantes en avance

La très belle météo de cette fin d'hiver fait bourgeonner les plantes en avance. Et cela risque de poser problème en cas de retour du froid...

Un ciel bleu, des lunettes de soleil et quelques couches de vêtements en moins : on a fini par croire que le printemps était de retour. Et malheureusement, la nature y croit aussi.

Vous l'avez sûrement remarqué, les plantes se mettent déjà à bourgeonner dans les jardins. Une floraison précoce qui n'est pas sans risque, car l'hiver est loin d'être fini. Il suffit d'une vague de froid un peu sévère pour menacer le reste de la saison.

"Avec le beau temps qui continue cette semaine, ça va aller trop vite, et dans une semaine ça aura complètement bourgeonné", s'inquiète Gilles Sonnet, fleuriste à Dijon. "On risque de perdre pas mal de végétaux en cas de gel".

Couvrir ses plantes avec un voile d'hivernage

Une situation qui met en danger la nature, et l'arboriculture. "Nous avons déjà eu ce genre d'année auparavant, et l'on s'est retrouvé avec très peu de fruits en production, parce que l'ensemble des bourgeons avaient complètement gelé", explique le fleuriste.

Pour les particuliers, même problème. "Mieux vaut couvrir ses plantes d'extérieur avec un voile d'hivernage si le froid revient", conseille Gilles Sonnet. Pour rappel : les Saints de glace ne sont célébrés qu'à partir du 11 mai...

Retrouvez les conseils de Gilles Sonnet, le fleuriste de France Bleu Bourgogne :