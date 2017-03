Grand contournement ouest de Strasbourg : le rapporteur public demande le rejet de la requête d'Alsace Nature

Le tribunal administratif de Strasbourg s'est penché ce mercredi matin sur le recours intenté par Alsace Nature contre le projet Grand contournement ouest (GCO). Le rapporteur public reconnaît que ce projet est largement contesté mais a demandé le rejet de la requête des opposants.

Le tribunal administratif de Strasbourg s'est penché ce mercredi matin sur le projet de Grand contournement ouest de la ville (GCO). La commune de Vendenheim et Alsace Nature contestent la validité du contrat de concession de cette autoroute à péage, dont le mise en service est prévue pour 2020. La concession a été confiée au groupe de BTP Vinci.

#GCO Le rapporteur public conclu rejet de la requête mais reconnaît l'intérêt à agir. Jugement le 29.03. Tout est possible !! @gcononmerci — Alsace Nature (@AlsaceNature) March 15, 2017

Le rapporteur public a reconnu que ce projet restait "largement contesté et contestable", mais il a néanmoins demandé le rejet de la requête des opposants. Le discours du rapporteur a néanmoins conforté Julien Wurtz dans ses arguments. Il est conseiller municipal à Griesheim-sur-Souffel, l'une des communes concernées par le tracé : "le rapporteur a souligné que beaucoup de gens se mobilisent, il y a des manifestations tous les 15 jours. Le GCO n'est toujours pas fait, tant que Vinci n'aura pas commencé à construire ses ouvrages, on aura toujours notre chance."

Vers une radicalisation des opposants au GCO ?

Ils sont de plus en plus nombreux à envisager des actions plus offensives. "Jusqu’à présent il n'y a pas eu de forme de radicalisation comparable à Notre-Dame-des-Landes", reconnaît Michel Dupont, opposant au GCO. "Mais NDDL est à la fois radicalisé et à la fois toujours dans des procédures. La radicalisation viendra si elle doit venir et elle sera peut être nécessaire au moment voulu. Il y aura l'événement du Bishnoï déjà le 29 et 30 avril qui est extrêmement important."

En #Alsace nous voyons la situation du #GCO dégénérer petit à petit sans aucune autre réponse que surveillance et contrôle policier !#Danger https://t.co/7cJAvl8ACU — Alsace Nature (@AlsaceNature) March 15, 2017

Ce dimanche 15 mars, les opposants au GCO organise une nouvelle marche des cabanes entre Eckwersheim et Vendeheim. Quant au tribunal administratif, il rendra sa décision le 29 mars.

#zad Des opposants au projet d'autoroute à péage de Vinci à Strasbourg #GCO appellent à la résistance. Relais ici : https://t.co/RnyD65Z1eE pic.twitter.com/tHW7Q2Gy6D — collectif Alsace NDL (@alsacenddl) March 12, 2017

