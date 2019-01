GCO : les habitants traumatisés par la disparition de leurs forêts

Strasbourg, France

A Vendenheim et à Kolbsheim, là où les machines ont coupé des arbres centenaires, les paysages ont été profondément bouleversés et les forêts ne sont plus qu'un doux souvenir. A Kolbsheim, Il suffit de parcourir quelques dizaines de mètres sur le haut du village pour voir une grosse clairière clôturée.

Un saccage. Même en connaissant bien les lieux, on a du mal à imaginer les vergers, les vignes, la forêt et les arbres qui étaient juste devant nous. Dany Karcher, maire de Kolbsheim

Dany Karcher en train de photographier les lieux © Radio France - Olivier Vogel

Moins de 4 mois après la disparition d'une grosse partie de la forêt de Kolbsheim, de nombreux habitants sont encore sous le choc.

C'est un vrai traumatisme parce qu'on nous a chassé de la forêt qu'on voulait défendre. Le résultat: y'a plus rien, j'ai très, très mal au coeur. Jean Freiss, agriculteur à la retraite à Kolbsheim

Sur la porte de la grange de Jean, agriculteur à la retraite à Kolbsheim © Radio France - Olivier Vogel

L'autoroute de contournement ouest de Strasbourg doit être inaugurée au second semestre 2021.