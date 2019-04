Gel : Dégâts limités pour les arboriculteurs de Drôme-Ardèche

Moras-en-Valloire, France

Certains arboriculteurs ont dû passer toute la nuit dehors, au chevet de leurs arbres afin de les sauver du gel car cette nuit, les températures sont descendues jusqu'à -3,5°C par endroits.

Le nord de Drôme-Ardèche touché

Côté ardéchois, c'est dans la vallée du Doubs qu'il a fait particulièrement froid comme chez Aurélien Soubeyrand. Le producteur et ses 24 hectares de cerisiers a subi de nouvelles pertes. Il estime ce coup-ci avoir perdu 10% supplémentaires, ce qui ferait en tout avec les premiers épisodes de gel entre 60 et 80 tonnes de pertes sur les 150 à 200 qu'il peut produire.

Côté drômois, certains arboriculteurs ont été touché par la dernière vague de froid, mais cela reste sporadique et dépend de l'emplacement des parcelles. Joris Miachon qui travaille à Moras-en-Valloire estime avoir perdu la moitié de sa production d'abricots, soit 90 tonnes. Heureusement pour lui, ses pommiers et ses poiriers semblent avoir bien résisté.

Les restes d'un feu de paille qui a servi pour limiter le gel © Radio France - Romain Sost

Une production départementale peu impactée

Selon le responsable des fruits de la FDSEA pour la Drôme Régis Aubenas, ce sont des phénomènes très localisés "On estime les pertes à 5% de la production totale" qui est de 100 000 tonnes d'abricots. Cela n'occulte pas le fait que certains producteurs dans le sud de la Drôme ont tout perdu "Dans les Baronnies, certains producteurs d'abricots ont tout perdu, pour la troisième année consécutive. Et ils ne peuvent même pas se rattraper avec une autre production". Se diversifier pour s'en sortir ? Est-ce que cela sera possible pour ces producteurs ? En tout cas, une réflexion doit être menée avec l'État dès le mois de mai pour aider ces producteurs.

Pour ce qui est du vignoble, quelques parcelles ont bien été touchées notamment en Saint-Joseph, mais les dégâts sont limités.