Gel dans les vignes : de 15 à 80% de pertes selon les parcelles

Santenay, France

"Il est encore un peu tôt pour dire si c'est vraiment catastrophique". David Moreau n'a qu'à se pencher sur ses vignes pour constater les dégâts causés par le gel, mais il garde espoir. Une grosse partie des bourgeons sur ses parcelles autour de Santenay, qui sont censés être verts à cette période, sont gris et rabougris. Il estime les pertes entre 15 et 80% selon les parcelles.

Ce sont les cépages blancs qui ont été les plus touchés, parce qu'ils sont plus précoces que les rouges et que les bourgeons étaient donc bien formés. "C'est pour cela que Pommard, Volnay, les Maranges ou Santenay avaient décidé de ne pas mettre en place des feux de paille, alors que les villages de blanc comme Chassagne-Montrachet, Puligny ou Meursault, eux, se sont un peu plus activés lors de l'épisode du 5 avril", explique David Moreau.

Des solutions à long terme ?

Ses voisins à lui avaient bien allumé quelques bougies, "mais c'est très coûteux et ça demande beaucoup de main d'oeuvre." Alors il réfléchit à des solutions pour l'avenir : "il faut qu'on se renseigne sur les solutions qui fonctionnent dans des régions qui sont habituées au gel comme la Champagne ou la Loire, peut-être les éoliennes ou une autre solution qui permet de diminuer l'humidité relative ou de faire monter la température dans les vignes." Il réfléchit même à assurer ses vignes, chose qu'il n'a pas faite jusqu'à présent parce qu'il estime que c'est trop cher par rapport aux bénéfices, "mais si ça se répète d'année en année, entre les épisodes de grêle et le gel, va falloir quand même trouver une solution à long terme."