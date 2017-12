Brive-la-Gaillarde, France

C'est une décision qui était évidemment espérée par les agriculteurs corréziens qui ont subi les deux épisodes de gel sur leurs cultures, fin avril. Le comité national de gestion des risques en agriculture (CNGRA) vient de le confirmer : l’état de calamité agricole est reconnu pour "l'ensemble du département de la Corrèze et concerne des pertes de récolte en pommes, noix, châtaignes et myrtilles et des pertes de fonds en plants de châtaigniers de un et deux ans" précise la préfecture, "pour un montant total d’indemnisation de 3,2 millions d’euros."

Cette décision ouvre à présent la voie à des indemnisations pour les producteurs concernés. La préfecture précise "qu'une procédure dématérialisée de dépôts des dossiers sera lancée au cours du premier trimestre 2018."