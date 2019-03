Géothermie en Alsace : inquiétude autour d'un arrêt des aides pour la production d'électricité

Alsace, France

L'avenir de la géothermie en Alsace s'assombrit. Fin janvier, le gouvernement dévoilait son projet de Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE). Dans ce document de 400 pages est annoncé l'arrêt du soutien à la production d'électricité issue de la géothermie profonde. Un courrier d'élus alsaciens, remis à l'Élysée fin février, s'alarme de cette décision. Il est signé par Jean Rottner, le président du Grand Est, Frédéric Bierry, le président du conseil départemental du Bas-Rhin, Robert Herrmann, le président de l'Eurométropole de Strasbourg, et Vincent Debès, président de l'association des maires du Bas-Rhin.

Ce courrier souligne que l'Alsace "jouit d'un sous-sol d'une richesse géothermale unique en France, avec des eaux allant jusqu'à près de 200 degrés". Des collectivités en ont fait un axe-clé de leur transition énergétique. Les grandes centrales de biomasse arrivent en bout de vie, la plaine d'Alsace manque de vent pour investir dans l'éolien, et l'ensoleillement est également insuffisant pour le photovoltaïque.

L'État obère nos capacité locales à relever les enjeux climatiques"

Si cet arrêt des aides se confirme, il ne devrait pas remettre en cause les centrales de géothermie existantes - Soultz-sous-Forêt, Rittershoffen - et les projets en développement - Illkirch, Vendenheim-Reichstett, Eckbolsheim, Hurtigheim, etc... Il compromet en revanche les réflexions futures autour de nouveaux puits. "L'été dernier, nous avons faire une énorme cartographie du sous-sol, sur près de 3.000 mètres de profondeur et 200 km2, qui s'étendent entre Wissembourg, Schleithal, qui descendent sur Rittershoffen, jusqu'à Soultz, détaille Bernard Kempf, directeur développement à Électricité de Strasbourg. Cette zone a un réel potentiel. Mais ces projets sont compromis sans les aides."

Dans l'agglomération de Strasbourg, il était envisagé de nouveaux forages à Reichstett, Oberhausbergen, ou encore près du quartier strasbourgeois de Hautepierre. Là encore, l'absence d'aides mettrait fin à toute réflexion. "Nul n'investit 60 millions d'euros quand il a une incertitude totale d'amortissement, souligne Robert Herrmann, le président de l'Eurométropole, qui souligne que c'est tout l'avenir de la géothermie profonde en France qui se trouve remis en cause.

En réponse à la mobilisation des élus alsaciens et des industriels présents en Alsace, Fonroche et Électricité de Strasbourg, une délégation du ministère de la Transition écologique est attendue dans la région.