Gérardmer : une pétition pour assainir la rivière

Ils s'inquiètent des taux importants de glyphosates relevés dans la rivière de Gérardmer. Une pollution liée à l'activité textile de la zone du Beillard. Des élus et des écologistes vont remettre une pétition au préfet des Vosges.

Une pétition rassemblant près de 1.000 signatures sera remise ce vendredi 20 octobre au préfet des Vosges. Elle relaie l'inquiétude des habitants, des élus et des écologistes sur l'état de la Cleurie à Gérardmer, l'une des rivières les plus polluées de France. On y trouve des pesticides, et notamment du glyphosate, un "cancérogène probable", à des taux 10 fois supérieurs à ceux autorisés.

Les industriels pointés du doigt

Le glyphosate, principe actif du Round Up de Monsanto notamment, se retrouve dans les eaux rejetées par les industriels du textile installés le long de la rivière."On les pointe du doigt parce que, de fait, ils sont responsables de ces rejets par leur activité, explique Jean-François Fleck, le président de l'association Vosges Nature Environnement. Ceci dit, ils sont confrontés à un problème qui les dépasse : l'importation de tissus contaminés au glyphosate et a d'autres produits toxiques et pour lesquels il n'y a aucune réglementation actuellement".

Je ne peux pas enlever moi-même le glyphosate du coton"

Séverine Crouvezier est la patronne de l'une de ces usines textiles installées le long du cours d'eau. Elle achète sa matière première à l'étranger, du coton génétiquement modifié, traité au Round Up et autorisé à l'importation en France. A son arrivée, le coton est lavé et malgré un passage par une station d'épuration, les eaux rejetées dans la Cleurie restent contaminées au glyphosate. Elle assure ne pas avoir de marge de manœuvre. "On est sur des marchés hyper concurrentiels, explique la chef d'entreprise vosgienne. Je ne me bats pas contre mes voisins mais contre les Turcs, les Chinois, les Pakistanais qui pratiquent des prix très bas. Aujourd'hui mes clients ne sont pas du tout prêts à payer plus pour que moi je puisse dépolluer du glyphosate".

Une situation délicate que comprennent les écologistes et les élus. Ils en appellent aux pouvoirs publics. "On demande que le préfet intervienne pour qu'il y ait une véritable législation sur les importations d'OGM", résume Eric Defranould, conseiller municipal à Gérardmer, à l'origine de la pétition. Lui s'inquiète pour la santé des ouvriers et des habitants du secteur. "On veut aussi une étude complète sur l'eau et sur l'air" , précise t-il.