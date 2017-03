Gers : la Préfecture appelle déjà à économiser l'eau

A cause d'un déficit de 50% de la pluviométrie par rapport aux normales saisonnières, la Préfecture du Gers demande aux habitants et aux professionnels d'être vigilants sur leur consommation d'eau. Les débits des cours d'eau et les recharges en eau sont également en baisse.

Si vous habitez dans le Gers : économisez l'eau ! C'est le message de la préfecture. Depuis le début de l'automne les précipitations sont 50% inférieures aux normales.

Les réserves en eau sont basses pour la saison

La situation est particulièrement préoccupante dans le nord et l'est du Gers, notamment sur des secteurs à cheval sur le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne et les Landes.

Ce déficit se voit par la recharge des nappes en dessous des normales, et "l'indice d'humidité du sol n'est pas à la hauteur", explique Guillaume Poincheval de la DDT (Direction des territoires).

Les réserves de haute montagne et de coteaux permettent aujourd'hui d'alimenter normalement les cours d'eau mais sur les bassins versants autonomes comme l'Auzoue, la Gélize, le Midour ou la Douze, les ressources en eau sont moindres car elles ne sont pas en relation avec le canal de la Neste plus à l'ouest.

La sécheresse se mettra en place en fonction de l'hydrologie du printemps.

Rien de grave pour l'instant, mais s'il ne pleut pas suffisamment dans le semaines qui viennent la situation sera très préoccupante avant même la période estivale. La Préfecture lance un appel à vigilance dès aujourd'hui, alors que l'an dernier, c'est au mois d'août qu'on demandait aux Gersois d'économiser l'eau.

Une utilisation économe de l'eau

La Préfecture, mais aussi la Chambre d'agriculture et le Conseil Départemental recommandent donc aux professionnels (agriculteurs, entreprises) mais aussi aux particuliers d'avoir une utilisation économe de l'eau (jardinage, loisirs).

"Mettre en place des espèces (au jardin) qui ne soient pas trop gourmandes en eau"-Nicolas Poincheval, Direction des Territoires

"L'objectif n'est pas d'arrêter de boire de l'eau mais de dire attention à notre consommation pour ne pas gaspiller", explique Guillaume Poincheval.