Saint-Clar, France

Trois semaines après l'orage dévastateur qui avait provoqué coulées de boue et inondations, la base de loisirs de Saint-Clar, dans le Gers retrouve un visage plus adapté à la saison qui débute. Dans la nuit du 9 au 10 juin, les importants orages qui se sont abattus sur la région avait fait de gros dégâts : murs emportés, plage détruite et boue sur tout le site.

La mairie de Saint-Clar a alors décidé de faire appel aux bénévoles, une fois le gros-œuvre terminé, en organisant une matinée citoyenne ce dimanche 1er juillet. Ils étaient environ 80 venus du village et de ses environs. Comme Dylan, 19 ans, sac poubelle à la main. Il fait le tour des sanitaires et la pêche est déjà importante. "On a trouvé de gros morceaux de PVC, des papiers, des bouteilles de bière, des briquets, des paquets de cigarettes et plein de choses ramené par les eaux".

Dylan et ses amis en train de faire du ramassage autour des sanitaires © Radio France - Stéphane Garcia

Si certains s’occupent d’astiquer au balais brosse des toboggans et la pataugeoire devenu bac à sable, d’autres, comme Jean-Jacques, sont au milieu des mauvaises herbes, débroussailleuse à la main. "Il y a eu tellement de pluie sur ces dernières semaines qu'il y a une végétation beaucoup plus importantes qui s'est développée par rapport aux année précédentes, donc il faut tout couper".

Une mobilisation logique pour Audrey, 36 ans, qui arrache de l'herbe sur le terrain de beach-volley. "C'est mon village, cet été, les touristes vont venir profiter de cet endroit donc si on ne donne pas une bonne image de ce village ça ne sert à rien d'avoir une base de loisirs". D'autant que les orages avaient complètement ravagé les lieux expliquent Monique. "C'était catastrophique. Tout était démoli, les murs en bas, de la boue qui s'était déposée partout, un lac quasi vidé etc".

Les équipes se sont activées pour que la base de loisirs soit prête à accueillir le public le 7 juillet © Radio France - Stéphane Garcia

Grâce à ces travaux la base de loisirs ouvrira normalement samedi 7 juillet. Au total 125.000 euros ont déjà été dépensés pour la remise en état de la base de loisirs. Un site qui emploie 10 saisonniers lors de la saison estivale.