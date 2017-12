Alors que le sommet sur le climat, « One Planet Summit », se déroule aujourd’hui à Paris, Gilles Vermot Desroches, Directeur du Développement durable de Schneider Electric, s’exprimait ce matin sur France Bleu Isère. Le fleuron de l'économie grenobloise est partie prenante de l'aventure.

Emmanuel Macron organise ce mardi un nouveau sommet sur le climat, quelques semaines après la Cop 23 de Bonn, en Allemagne. Ce rendez-vous rassemble de nombreux chefs d’état mais aussi plusieurs entreprises, dont l’activité est liée à l’environnement, comme Schneider Electric.

Selon Gilles Vermot-Desroches, directeur du Développement Durable du groupe, qui emploi notamment 8 000 personnes en Isère : « Ce sommet rassemble des acteurs engagés, qui se mobilisent pour trouver des solutions afin d’obtenir une économie bas carbone. »

« Les émissions carbones ne diminuent pas »

Estimant que « les émissions carbones ne diminuent pas », le membre du Conseil National du développement durable du Grenelle de l’environnement, a rencontré hier les autres représentants présent à Paris pour la conférence et assure que : « Ces entreprises ont pris un engagement pour soutenir l’innovation bas carbone, qui représente environ 350 milliards d’euros."

" En 2030, nous souhaitons être neutre dans l’écosystème"

Concernant l’action de Schneider Electric, Gilles Vermot-Desroches indique que le groupe « se donne 3 visions d’engagement : à court, moyen et long terme. En 2030, nous souhaitons être neutre dans l’écosystème. » Il ajoute également que l’entreprise espère dans les trois ans : « passer, dans notre consommation, à 80 % d’énergie renouvelable puis 100%.

Schneider Electric, qui pèse environ 30 milliards d’euros et emploi pas moins de 160 000 personnes dans le monde, a, selon l’ingénieur, la volonté de « faire passer l’industrie locale et mondiale dans une économie bas carbone et réduire fortement la consommation énergétique. »

