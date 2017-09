Gironde : A Yvrac, le propriétaire russe sans-gêne condamné à trois mois de prison avec sursis

Le propriétaire Russe du château Bellevue, à Yvrac, a été condamné ce jeudi à trois mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour avoir utilisé des insecticides interdits en France. Mais les riverains dénoncent, en fait, une série d'incivilités depuis son installation.

Il ne s'est pas présenté devant le tribunal, n'a pas pris d'avocat... et a reçu une sanction exemplaire. Un homme russe de 47 ans, propriétaire du château Bellevue, à la limite des communes d'Yvrac, de Montussan et de Saint-Loubès, sur la rive droite de Bordeaux, a été condamné ce jeudi, par le tribunal correctionnel de Bordeaux, à trois mois de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende. Même sanction pour son épouse, co-propriétaire de la bâtisse. L'entreprise dont elle était la représentante légale a également écopé de 30 000 euros d'amende. On leur reproche d'avoir acheminé depuis la Pologne, stocké dans une cave (qui ne figurait pas sur les plans du château), et épandu des des insecticides interdits en France.

"Quand on lui montre les produits, il dit qu'il ne sait pas. C'est la Roselyne Bachelot des insecticides", pour l'avocat des parties civiles

Les riverains, incommodés par les épandages quasi-quotidiens, et ce qu'ils décrivent comme des "odeurs ressemblant à de l'anti-moustique" ont alors alerté les mairies d'Yvrac et Montussan. Mais c'est la dénonciation de l'un des employés du château, après ce qui semble être une bagarre avec le propriétaire qui a déclenché l'enquête. Les investigations ont ensuite permis de trouver 87 produits insecticides, dont la grande majorité est interdite en France. Et dont les fonds de cuve étaient vidés dans un affluent de la Dordogne.

Si les conséquences précises de ses produits ne sont pas connues, plusieurs oiseaux morts ont été retrouvés dans le parc. Le propriétaire, lui, plaide l'ignorance des lois lors de son audition par la gendarmerie, ce qui lui vaudra de se faire qualifier de "Roselyne Bachelot des insecticides" par l'avocat des parties civiles.

En 2012, il rase le château du XVIIIème siècle

Car il faut dire que l’exaspération ambiante ne date pas de cette affaire d'épandage. Elle prend racine en novembre 2012. 18 mois après avoir acquis le château de Bellevue, chartreuse du XVIIIème siècle, il le rase totalement au lieu de le rénover, "par erreur", selon lui. Il le reconstruit totalement, mais "sans que la nouvelle demeure n'aie le même prestige, selon le maire d'Yvrac Francis Dang. Certains avaient toujours vu cette bâtisse debout, et du jour au lendemain, elle était par terre", poursuit-il.

Le château avait été complètement rasé en 2012. © Maxppp - Maxppp

Les infractions se poursuivent avec le démontage dans la rue d'un lampadaire appartenant à la commune de Montussan, pour le remplacer par un luminaire personnel. On lui reproche également des caméras de surveillance donnant sur la rue. Et comme, en plus, l'entreprise (qui appartient à son père), qui employait les ouvriers chargés de l'entretien du parc, est soupçonnée de travail illégal... "Il faut l'attaquer par tous les bords", a expliqué la procureur. Les maires des communes préparent d'ailleurs plusieurs plaintes. Nul doute qu'on le reverra prochainement, et peut-être physiquement, devant le tribunal bordelais.