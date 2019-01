Gironde : avis de coup de vent et grandes marées sur le littoral

Bordeaux, France

C'est un avis de coup de vent et de risque de submersion sur le littoral girondin et en bordure de Garonne qui est valable à partir de mardi matin et jusqu'à jeudi. Météo France annonce des rafales à 70 kilomètres/heure sur une mer formée avec des vagues de près de trois mètres mardi puis quatre mètres mercredi.

Problème supplémentaire : de forts coefficients de marée de 105 et 106 mardi puis 108 et 108 mercredi et 106 et 102 jeudi. Le phénomène météo n'est pas classé en "tempête hivernale" mais il pourrait poser problème aux communes du littoral.

Ce phénomène devrait aussi affecter les habitants de l'estuaire. L'eau poussée en amont par le vent à marée montante pourrait provoquer des inondations.