⚠️🌡Levée du niveau 3 alerte #canicule en #Gironde et passage en vigilance jaune. Les services de l’État, les acteurs locaux ainsi que les services de secours et de santé maintiennent les mesures mises en place et poursuivent leur vigilance sanitaire pour la journée de mardi. pic.twitter.com/uBkXCGeD0f