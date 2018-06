Gironde : la campagne de lutte contre les feux de forêt est lancée

Par Mélanie Juvé, France Bleu Gironde

Avec les fortes chaleurs attendues cette semaine, la vigilance est de mise concernant les feux de forêt en Gironde. Le Service Départemental d'Incendie et de Secours et le préfet ont renforcé comme chaque année les moyens matériels et humains pour la saison estivale.