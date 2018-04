Saint-Gènes-de-Lombaud, France

Le Tribunal Administratif de Bordeaux a prononcé la suspension de l'arrêté préfectoral du 9 novembre dernier qui autorisait l'augmentation de la production de la Distillerie Douence à Saint-Genès-de-Lombaud dans l'Entre-Deux-Mers. Cette production supplémentaire était évaluée à hauteur de 50 000 tonnes par an. Une somme de 1 000 euros sera versée à L'association écologique Sepanso qui s'était portée partie civile. Régulièrement, les riverains et plusieurs autres associations ont dénoncé les nuisances, fumées et odeurs, provoquées par le site industriel. La préfecture de la Gironde n'a pas indiqué si elle envisageait ou non de faire appel de cette décision. L'entreprise quant à elle se refuse à tout commentaire.