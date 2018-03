Arès, France

Quand des habitants d'Arès se prennent en mains pour rendre leurs plages plus accueillantes : ils étaient une trentaine mobilisés ce samedi matin , au départ de la halte nautique, pour aller arracher à la main les spartines , ces mauvaises herbes qui envahissent le fond du Bassin d'Arcachon et qui concourent à son envasement.

Vêtus de bottes et de cirés, armés de bêches et de râteaux, ces bénévoles se sont répartis en deux points spécifiques de la plage, où ils ont passé la matinée.

Les messieurs retournent le sable pour arracher les spartines, nous on les ramasse, on les met dans des bacs, et on remonte ces bacs sur la plage, où l'on fait sécher ces mauvaises herbes, qui sont ensuite ramassées. - Sylvie participe pour la première fois à l'opération

Il s'agit d'un travail à la fois physique et minutieux, car il faut distinguer les spartines des autres plants, comme les joncs, à conserver .

Il faut se baisser, car il faut aller chercher les racines en profondeur, ça fait du sport. Mais c'est gratifiant, car on voit tout de suite le résultat. - Michel, retraité

Les bottes de rigueur dans la vase © Radio France - PIerre-Marie Gros

L'association a été fondée il y a trois ans, par des riverains de la plage, qui en avaient assez de voir la plage désertée.

Auparavant, j'emmenais mes enfants ici à la plage, mais je n'y viens plus , à cause de toute la vase et de l'envahissement par ces plantes.; ça fait quand même de la peine. Je suis obligée d'aller à la plage à Andernos, alors que je suis d'Arès ! - Sylvie

Ces habitants ont donc décidé de prendre les choses en main .

Plutôt que de rester les mains dans les poches en disant, ce n'est pas bien, on a pris nos outils et on a fait quelque chose, et les autorités ont fini par nous prendre en considération, en s'attelant eux-même au problème. - Marie-Madeleine, autre membre de l'association

"On n'allait pas rester les bras croisés en se disant : ça ne va pas" Copier

Car pour la première fois cet hiver, le SIBA, le Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon, a fait procéder à un arrachage mécanique . Un engin est intervenu pendant deux semaines dans le secteur au mois de janvier.

La grosse pelle mécanique n'a pas pu intervenir partout, pour préserver certaines espèces. C'est dans ces zones qui n'ont pas été traités que nous intervenons aujourd'hui pour procéder à cet arrachage à la main. - Pierre-Henri Surin, président de l'association.

Pierre-Henri Surin, le président des Amis des plages arésiennes © Radio France - Pierre-Marie Gros

"Nous avons été moteur dans l'action des pouvoirs publics" Pierre-Henri Surin, président de l'association Copier

Les membres de l'association sont satisfaits de voir que sous leur impulsion, le problème commence à être pris à bras le corps, et que leur action commence à porter ses fruits.

Nous espérons que les touristes cet été se rendront compte que notre plage est plus agréable, et qu'ils se diront : tiens, les choses ont bougé . - Marie-Madeleine

Marie-Madeleine, râteau en main © Radio France - Pierre-Marie Gros

Les amis des plages arésiennes procèdent à ces arrachages six fois par an: trois fois entre mars et avril , trois fois en septembre et octobre. Pa prochaine opération est d'ailleurs programmée le week-end prochain.