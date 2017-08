Gironde : les mesures de restriction d'eau encore renforcées

Malgré quelques averses orageuses, le mois de juillet et le début d'août ont été plutôt secs en Gironde. La préfecture de Gironde a décidé ce jeudi de renforces les mesures de restrictions d'eau, déjà en vigueur depuis un moment dans le département à cause de la sécheresse.

La préfecture de Gironde a décidé de renforcer les mesures de restriction d'eau existantes dans le département. Deux arrêtés avaient déjà été pris en juillet, face à la canicule précoce et au manque de pluie. "Malgré quelques averses orageuses localisées, le mois de juillet et la première quinzaine d'août ont été plutôt secs en Gironde. Ces conditions météorologiques ont conduit à une nette diminution des débits à la fois des grands axes et des cours d'eau secondaires" indique la préfecture.

Prélèvements interdits

Tous les prélèvements sont interdits sur les cours d'eau des bassins versants de la Gamage et la Bassanne en amont de la commune de Savignac. Les restrictions déjà en vigueur concernent les usages non-prioritaires s'effectuant à partir du réseau d'eau potable (arrosage, lavage des voiries, lavage des véhicules). Ainsi que l'interdiction de tous les prélèvements sur les cours d'eau des bassins versants suivants : le Deyre, le Glaude, la Barbanne, la Gravouse, le ruisseau de la Grave, le Moron, le Palais, le ruisseau de la Virvée en amont du pont des Planquettes, le Chenal du Talais, la Jalle de Castelnau, la Jalle de Breuil, le Tursan, le Lisos, l'Andouille et le Seignal. Alors que plus de 80 départements sont toujours en situation de sécheresse, Nicolas Hulot, ministre de l'écologie et Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture, ont présenté début août des actions pour une meilleure gestion de l'eau, dont en Gironde.