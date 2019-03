Gironde : mise en veille du PolMar, le plan de défense contre la pollution marine du Grande America

Bordeaux, France

Sur la côte Atlantique, l'un des deux sites du plan PolMar, dispositif étatique de lutte contre la pollution maritime est basé au Verdon-sur-Mer, à la pointe du Médoc en Gironde. Il sera chargé d'intervenir au moment où les nappes se rapprocheront des côtes, à condition que le niveau de pollution soit considéré comme un risque "majeur" par les autorités. Une qualification à la discrétion de l'Etat.

Le centre gère la prévention en mer et l'éventuel nettoyage des côtes, depuis La Rochelle jusqu'à l'Espagne.

Le local PolMar à Verdon-sur-Mer à la pointe du Médoc, où sont entreposés une partie des stocks du dispositif de lutte contre la pollution marine. © Radio France - Fanny Ohier

Actuellement, le plan PolMar est en phase de pré-alerte. C'est-à-dire que les moyens ont été préparés et positionnés dans l'attente d'un éventuel usage. Le dispositif prévoit au besoin le déploiement d'une importante flotte de bateaux de la Direction Inter-régionale de la Mer (DIRM) mais aussi de la Marine marchande. Quant aux barrages flottants qui filtrent l'eau avec des pompes, mis bout à bout ils peuvent atteindre jusqu'à 7 kilomètres de long. Ce qui équivaut à peu près à la distance entre Verdon-sur-Mer et la ville la plus proche, Soulac-sur-Mer. Dans le local PolMar, des caisses stockées sont remplies de masques et autre matériel de nettoyage des plages, bottes, combinaisons.

Chaînes et blocs de béton servant d'ancres, prêtes à être utilisées. - .

Brouettes alignées dans un hangar de stockage. - .

Seaux pour nettoyer les plages, en tas dans un espace de stockage. - .

Si la pollution n'est pas qualifiée de "majeure" par les autorités, alors ce sera aux maires des villes côtières d'intervenir en faisant nettoyer les plages. Sinon, le plan PolMar sera activé.

Jeudi 14 mars dans l'après midi, des élus locaux dont le député la république en marche du Médoc Benoît Simian et le premier adjoint au maire de Soulac par exemple, ont pu visiter les locaux de PolMar et être informés sur leur rôle à tenir en prévision de l'arrivée des nappes sur les côtes girondines.