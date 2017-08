Gironde : pics de chaleur jusqu'à mardi

Le thermomètre atteint en ce début de semaine des valeurs comme nous n'avons pas connu encore au mois d'août en Gironde : il frôle les 35° ce lundi . Des températures maximales de 33° sont encore prévues ce mardi, avant une chute de 10° mercredi, selon météo-France Mérignac.

Pour beaucoup de monde, ce début de semaine marque la fin des vacances, et la reprise du travail se déroule sous une chaleur accablante. Météo-France Mérignac a relevé ce lundi après-midi des températures maximales comprises entre 33 et 34° en Gironde, voire 35° par endroits. Même si on est lin des records, cette météo radieuse contraste avec celle qu'ont connu les touristes durant le reste du mois d'août.

Je n'envie pas ceux qui sont en vacances, chacun son tour, mais du coup, j'aurais bien prolongé mes congés d'une semaine - Stéphane a repris le travail ce lundi matin.

Du coup, les terrasses étaient bondées ce lundi midi dans le centre de Bordeaux, et elles n'étaient pas seulement occupées par les vacanciers.

Ce temps beau et chaud va persister ce mardi, d'après Météo-France , avec 32° maximum prévus à Bordeaux, 33° du côté de St Emilion. Puis à la faveur du retour des averses qui devraient toucher le département mardi après-midi, les températures vont chuter de 10° dès mercredi : elles ne devraient pas dépasser les 25°, avant de baisser encore jeudi , avec des maximales qui plafonneront à 22°.