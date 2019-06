Gironde - Tempête Miguel : la soirée du festival ODP de Talence annulée

Gironde, France

Les rafales de vent ont atteint 106 km/heure au Cap-Ferret, 86 km/h à Bordeaux. Les pompiers sont intervenus pour des cables électriques tombés sur la voie publique et des arbres qui menaçaient de tomber sur les habitations.

Le hall 4 du salon de l'agriculture au Parc des Expositions de Bordeaux-Lac a été évacué ce matin, les animaux mis en sécurité en raison des rafales de vent. Il a été conseillé aux visiteurs de rester à l'intérieur dans les autres halls de la Foire Internationale. Les guinguettes extérieures ont été priées de fermer en fin de matinée.

A la suite d’un arrêté municipal émis pour cause de vigilance jaune de Météo France, la soirée du festival ODP de Talence a été annulée annulée. Le parc Peixotto sera fermé au public. Les modalités de remboursements seront communiquées rapidement.

La ville de Bordeaux avait, dès hier soir, ordonné la fermeture des jardins et cimetières pour la journée.

Trafic Sncf perturbé

La Sncf a pris la décision d'interrompre la circulation des TER et Intercités, depuis midi et jusqu'à 17 heures. Les Lignes Bordeaux-Le Verdon, Bordeaux-La Rochelle. 27 trains étaient impactés. Quelques TGV affichaient quelques retards au départ et à l'arrivée en gare St-Jean.

Tôt ce matin, une catenaire a été arrachée dans les Landes par une bâche qui n'a pas résisté au vent. Du coup, les lignes Bordeaux-Hendaye, Bordeaux-Dax, Bordeaux-Mont-de-Marsan et Bordeaux-Pau ont été touchées.