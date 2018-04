Bassens, France

Des pneus, des gravats, du plastique. Sur l'ancien site d'Editrans à Bassens, les montagnes d'ordures sont hautes de plus de dix mètres. En tout, il y a plus de 22 000 mètres cube de déchets à trier et à évacuer. Ce site qui traitait des déchets industriels et artisanaux a été liquidé en 2015 à la suite d'un arrêté préfectoral. La préfecture de la Gironde avait pris cette décision car la déchetterie représentait un danger. En effet, la société avait été le théâtre de trois incendies en trois ans.

Un gâchis environnemental et économique" Jean-Pierre Turon, le maire de Bassens

Depuis novembre c'est l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui a donc pris le relais pour dépolluer et réhabiliter le site. Pour le maire de Bassens, Jean-Pierre Turon, il était temps que le ménage soit fait : "Ces déchets donnent une image repoussante du site, et ce n'était pas du tout attrayant pour les entreprises qui voulaient s'implanter dans la zone. Ce site était un véritable gâchis environnemental et économique."

100% des déchets sont triés

50 % des déchets vont être recyclés explique Olivier Tanguy qui travaille pour la société Ortec, l'une des sociétés du groupement en charge du chantier : "100% des ordures sont triées. Ce tri nous permet de valoriser dix produits différents, comme la ferraille, le bois, les pneus, ou des cailloux qui peuvent par exemple être utilisés sur des chantiers." L'ADEME gère 250 chantiers dans ce genre en France, dont 15 en Nouvelle-Aquitaine. Le chantier sur cette ancienne déchetterie de Bassens doit se terminer à la fin du mois de mai, coût de l'opération : 1,5 million d'euros.