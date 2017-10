Gironde : un dimanche estival sur le Littoral

Les plages du Littoral girondin ont fait le plein ce dimanche, à la faveur de températures dignes d'un mois d'août : jusqu'à 30° maximum. Une chaleur exceptionnelle pour une mi-octobre, même si les records n'ont pas été battus. En tout cas, les adeptes du bronzage en ont profité.

L'été indien se poursuit en Gironde : comme dans la plupart des régions de l'Hexagone, le temps a été particulièrement ensoleillé tout le week-end, et les températures particulièrement élevées. Les records n'ont pas été battus, mais le thermomètre a tout de même frôlent tout de même les 30° ce dimanche après-midi. Du coup, les girondins sont nombreux à s'être rendus sur la côte pour profiter de ce beau et chaud soleil.

A Carcans-Plage, dans le Médoc, les habitués le reconnaissent eux-même : ils n'ont pas aussi beau temps tous les week-end.

Il fait sur la plage des températures dignes d'un mois d'août. Parasol et crèmes solaires sont de mise . Seule différence avec l'été : la foule, en moins.

Nous sommes venus tôt, il n'y avait personne sur la route. Et puis ici, ce n'est pas le Bassin d'Arcachon, c'est plus calme. Nous, on aime bien le côté sauvage. - Charlotte, venue avec son mari et son fils de Bordeaux pour la journée.