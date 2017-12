Une première dépression est annoncée sur le littoral atlantique ce mercredi soir à partir de 19h. Mais elle devrait éviter les côtes de la Gironde et passer plus au nord, de la Vendée jusqu'à la Basse-Normandie. Mais une deuxième perturbation va ensuite toucher le sud-ouest de la France.

Des vents violents dès 4h du matin

La fin de nuit s'annonce agitée. Entre 4h et 7h du matin, ce mercredi, on devrait atteindre 120 km/h sur le nord des Landes et passer la barre des 100 km/h sur le Bassin d'Arcachon. Le vent va encore se renforcer sur le littoral girondin et culminera en milieu de matinée à 120 sur le Bassin d'Arcachon et 110 sur les côtes du Médoc, jusqu'à la pointe de Graves. Le vent restera fort jusqu'en fin d'après-midi. Il faudra même attendre la soirée pour retrouver une situation réellement calme.