Ambès, France

Un premier cas de dengue a été détecté en Gironde en fin de semaine dernière à Ambès signale le maire de la presqu'île Kevin Subrenat. Dans la nuit de lundi à mardi, l'Etablissement interdépartemental pour la démoustication (EID) a procédé à un épandage curatif à Ambès à base de deltaméthrine pour éviter toute contamination.

Un épandage "hautement toxique"

Le maire Kevin Subrenat estime cet épandage tardif alors qu'il explique alerter les autorités depuis plusieurs mois pour un mode de traitement efficace contre les moustiques et les moustiques-tigres, proliférant sur la presqu'île. Il déplore également que le produit utilisé soit biocide et non un "traitement préventif biologique" afin de préserver la biodiversité.