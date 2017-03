Gironde : une météo au beau fixe jusqu'à jeudi soir

23° ce mercredi, 26° jeudi avec quelques nuages. Le thermomètre affiche des températures dignes d'un mois de juin à Bordeaux et sur toute la Gironde. Du coup, on en profite un maximum.

Depuis le début de semaine, le thermomètre monte en Gironde avec des températures maximales de 23° ce mercredi à Bordeaux et jusqu'à 26° jeudi selon Météo France avec l'arrivée malgré tout de quelques nuages. Bordeaux sera l'une des plus viles les plus chaudes ce jeudi.

[MAJ] Jeudi sera la journée la plus douce de la semaine ! 🌷 😊

Plus d'infos ici : https://t.co/psvL3YQzAF pic.twitter.com/Tqc6fQeTNL — Météo-France (@meteofrance) March 29, 2017

Profitez en bien car le temps va nettement se dégrader dès vendredi où l'on va devoir affronter une véritable chute des températures.