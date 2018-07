C'est une première en France selon le département de la Gironde, et un test grandeur nature après l'expérience menée en laboratoire par le groupe de BTP Eiffage. Deux kilomètres de la chaussée de la D670 entre entre St-Vincent de Pertignas et St-Jean-de-Blaignac, au nord de Rauzan, vont être réalisés avec un mélange expérimental, plus protecteur pour l'environnement. Il s'agit, sur place, de broyer le bitume abîmé, et de le mêler avec un déchet de l'industrie papetière (en lien direct avec les pins des Landes), qui est aussi redéposé.

Voici le résidu du pin injecté dans le bitume © Radio France - Stéphanie Brossard

Jean-Luc Gleyze "c'est encore du bitume mais c'est plus écolo" Copier

Un bilan de l'expérience sur cette D670 (qui voit passer 360 poids-lourd par jour) sera effectué dans trois ans, pour voir si les résultats de résistance notamment sont conformes aux tests pratiqués. Ce nouveau procédé est moins coûteux que refaire un bitume classique. Sur les 2 kilomètres, 800 tonnes d’enrobé seront consommées au lieu des 4000 tonnes nécessaires classiquement.

Frédéric Loup travaille à la Direction Recherche Innovation du groupe Eiffage © Radio France - Stéphanie Brossard