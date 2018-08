Europe-Écologie-Les Verts veut déposer un recours devant le tribunal administratif pour faire interdire en France les herbicides Monsanto à base de glyphosate.

Le parti écologiste a annoncé samedi qu'il allait intenter une action devant le tribunal administratif contre les autorisations de mises sur le marché de ces produits. Les Verts réclament le réexamen en urgence de la dangerosité du glyphosate par l'agence de sécurité sanitaire (Anses).

Monsanto a été condamné le vendredi 10 août à verser 289 millions de dollars à un jardinier américain atteint d'un cancer. La justice américaine a estimé que le désherbant Roundup du géant de l'agrochimie était à l'origine de sa maladie. Le groupe américain, en passe d'être racheté par l'allemand Bayer, a aussitôt annoncé qu'il ferait appel.

Une décision historique qui "ne fait pas jurisprudence en France" mais qui "se fonde sur des documents internes du groupe, qui depuis 1983 est au courant que ses produits sont cancérigènes. Or l'Anses se fonde sur les documents du groupe. Cette décision californienne constitue donc un fait nouveau qui selon nous justifie que la justice soit saisie" estime EELV.

Une suspension pour les particuliers

"Il faut une suspension pour les particuliers" a précisé Julien Bayou, porte-parole du parti écologiste ce dimanche matin sur France Info. "Concernant les professionnels, on sait que l'agriculture est trop dépendante du glyphosate pour interdire du jour au lendemain, donc on demande le réexamen en urgence de tous ces produits et toutes ces autorisations, et bien sur un plan d'accompagnement des agriculteurs puisqu'ils ont besoin d'un appui financier pour aller vers les alternatives au glyphosate" a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron a promis d'interdire le glyphosate dans l'Hexagone en 2021 mais en mai dernier, les députés ont refusé de graver l’interdiction de l'herbicide - classé comme cancérigène probable par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) - dans la loi Agriculture et Alimentation.