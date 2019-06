Glyphosate : les "pisseurs volontaires" de Vernon portent plainte

Évreux, France

Depuis des mois, dans plusieurs régions françaises, des "pisseurs volontaires" font tester leurs urines, pour y détecter des traces de glyphosate, ce pesticide controversé classé cancérogène par l'OMS (l'organisation mondiale de la santé).

Mardi 4 juin 2019, une vingtaine de ces militants anti-pesticides ont ainsi déposé plainte au tribunal de grande instance d'Evreux. Leur point commun: tous ont des traces de glyphosate dans leurs urines, à différents niveaux.

Michel a le taux le plus élevé du panel vernonnais : 2,5 nanogrammes par millilitre d'eau © Radio France - Adrien Beria

Obtenir des réponses

Ils portent plainte pour "mise en danger de la vie d'autrui, tromperie aggravée et atteinte à l'environnement", entre autre contre des entreprises qui produisent des pesticides et contre des membres de la commission européenne, qui ont autorisé leur commercialisation.

Leur but : comprendre pourquoi ils ont des traces de glyphosate dans leur organisme. "Est-ce que c'est par l'air? Par l'eau? L'alimentation? Le contact? L'ingestion?" se demande Christine Regentête, secrétaire locale d'Europe écologie les verts (EELV) à Vernon et porte-parole de ce groupe de "pisseurs". Elle souhaite que l'Etat se saisisse de l'affaire, pour lancer des études et apporter des réponses à ces questions.

"On n'a pas d'études précises", déplore Christine Regentête de EELV

Leur initiative semble avoir donné des idées à d'autres. Les "pisseurs" volontaires d'Evreux songent eux aussi à porter plainte.