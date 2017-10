Glyphosate : Nicolas Hulot propose de limiter le renouvellement de l'autorisation à trois ans

Le ministre de la Transition énergétique Nicolas Hulot a suggéré ce lundi matin que l'autorisation européenne du glyphosate soit renouvelée pour trois ans au lieu de dix, en attendant de trouver une alternative.

Le ministre de la Transition énergétique Nicolas Hulot a proposé ce lundi de limiter à trois ans le renouvellement au niveau européen du glyphosate, cet herbicide potentiellement cancérigène dont l'autorisation, qui arrive à expiration en fin d'année, sera soumise à un nouveau vote mercredi.

Alors que l'Union européenne propose un renouvellement pour dix ans, Nicolas Hulot a proposé, ce lundi sur RTL : "On peut réautoriser par exemple pour trois ans ; pendant ces trois ans, on regarderait tout ce qu'on peut trouver en termes d'alternatives, et aider ceux pour lesquels l'utilisation du glyphosate est indispensable".

Vers une autorisation de moins de cinq ans ?

La France a d'ores et déjà indiqué qu'elle voterait mercredi contre une prolongation de dix ans. Alors que le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, proposait une réhomologation pour "cinq à sept ans", Nicolas Hulot a déclaré : "En ce qui me concerne, ce sera largement en-dessous de cinq ans (…). Le gouvernement prendra sa décision, mais l'idée qu'on soit en-dessous de cinq ans me paraît plus cohérente pour tout le monde".

Ce renouvellement d'homologation fait polémique, car si le Centre national de recherche contre le cancer, qui dépend de l'OMS, a classé le produit, ingrédient principal du désherbant Roundup de Monsanto, comme "cancérigène probable" en 2015. Mais les agences de santé européennes, l'Efsa et l'Echa, n'ont pas suivi cet avis. De nombreux agriculteurs, qui affirment que leur production dépend en partie de l'utilisation d'herbicides de ce type, ont manifesté pour que le gouvernement ne fasse pas interdire le produit.

Une tribune des parlementaires LREM

Dimanche, 54 des 310 députés LREM ont signé une tribune dans le journal Le Monde (daté de lundi) pour demander l'interdiction "le plus rapidement possible" du glyphosate dans l'UE, "au nom de la santé de tous", tout en "accompagnant comme il se doit les agriculteurs dans cette transition, dans un calendrier court et réaliste".

"Que voulons-nous vraiment ? Continuer dans un système totalement dépendant des produits chimiques et qui arrive à bout de souffle - un système qui rend les agriculteurs asservis à l'agro-industrie - ou alors inventer une agriculture d'excellence, qui combine qualité nutritionnelle, respect de l'environnement et santé publique?" demandent les parlementaires dans cette tribune.