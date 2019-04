Glyphosate : test urinaire et dépôt de plainte pour 43 Poitevins à Gencay

Deux membre de l'organisation Campagne glyphosate 86, avec dans les mains dépôt de plainte et fiche d'analyses.

Gençay, France

Samedi matin à Gencay, plusieurs dizaine d'habitants du département se sont levé tôt. Des "pisseurs involontaires de glyphosate" qui ont fait des tests urinaire pour détecter les traces de l'herbicide dans leur corps. Ils ont aussi déposé plainte.

On veut démontrer que tout le monde a du glyphosate dans ses urines".

L'opération était organisée par le groupe Campagne glyphosate 86, qui s'est monté en réponse à l'appel national de l'association Campagne glyphosate. Pour ce rendez-vous à Gencay, 43 personnes ont répondu présentes en s'inscrivant au préalable sur internet. Pour faire les analyses, sous contrôle d'huissier, il fallait débourser 135 euros. Pas dérangeant pour Violaine : "je trouve ça tellement important comme cause à défendre". Les participants connaîtront leur taux dans quelques semaines.

à lire aussi Bientôt une étude sur le glyphosate pour "trancher" la controverse

"Ce qu'ont veut démontrer, c'est que tout le monde a du glyphosate dans ses urines" ajoute Eloise, de l'organisation Campagne glyphosate 86. Et le deuxième objectif de la campagne, c'est de déposer des plaintes pour mise en danger de la vie d'autrui, atteinte à l'environnement et tromperie aggravée. Une plainte contre les Etats et sociétés qui autorisent ou commercialisent le glyphosate, 1000 dépôts de plainte ont déjà été récolté dans le pays.