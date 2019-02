Grand ciel bleu sur le littoral manchois : les vacanciers ont le sourire

En pleine période de vacances scolaires, le beau temps et la douceur de ces derniers jours, en ce mois de février 2019, font revenir les touristes plus tôt que d'habitude sur les côtes manchoises et notamment à Agon-Coutainville.

Agon-Coutainville, France

Habituellement, la saison touristique démarre plutôt avec les vacances de Pâques. Mais en ce mois de février 2019, grâce à une météo ensoleillée, un ciel bleu sans nuage et de la douceur, il y a un petit air de printemps, voire d'été sur les côtes manchoises.

Glaces, promenade à la plage... Les vacanciers profitent du soleil et de la douceur en ce mois de février 2019. © Radio France - Lucie THUILLET

A Agon-Coutainville, les terrasses des cafés et les restaurants ont fait le plein samedi 23 et dimanche 24 février. "On se serait cru en août", lance Estelle la gérante du bar Les Paillotes. "C'est incroyable, d'habitude, on est fermé à cette période de l'année", renchérit Patricia qui dirige la boutique La Sucette chaude. Commerçants et vacanciers comptent bien en profiter encore en ce début de semaine, avant que la météo ne se dégrade, a priori jeudi prochain.