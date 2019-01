Grand débat national : l'environnement ça commence à bien faire ?

Laval, France

L'urgence climatique sera-t-elle débattue ? Y'aura-t-il des mesures concrètes à l'issue de la consultation citoyenne ?

Les personnes, qui ont participé hier après-midi à la marche pour le climat, sont dubitatives. L'écologie ne semble pas ou plus une priorité et il est difficile de se faire entendre aussi fort que les gilets jaunes disent-ils.

C'est l'histoire de la fin du mois qui prend le dessus sur la fin du monde : "c'est exactement ça. Il y a des mouvements qui sont en France plus importants que d'autres, tant mieux pour eux" raconte un des participants à la marche. Sentiment partagé par une jeune mère de famille : "je suis très inquiète surtout pour la vie de mon fils. J'espère qu'on va en parler, j'ai une grande attente mais j'ai l'impression que l'écologie est mise de côté car écologie ça signifie faire des efforts".

La transition écologique, la lutte contre le réchauffement climatique, c'est une question de volonté politique affirme cette militante qui lance un appel à Emmanuel Macron : "ce n'est pas forcément ça qu'il a le plus entendu ces dernières semaines. Il ne fera pas sans nous, on ne fera pas sans lui. Il n'a pas de baguette magique, nous non plus".

L'écologie dans le grand débat, on n'y croit pas trop chez ces "marcheurs" pour le climat Copier