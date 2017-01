Grand froid : ça finit quand ?

Il va encore falloir se couvrir cette fin de semaine. La vague de froid qui touche la France depuis mardi va perdurer. Météo France ne prévoit pas de redoux avant la semaine prochaine.

La vague de froid qui est arrivée sur la France mardi 17 janvier ne va pas s'évacuer tout de suite. D'après Météo France en tout cas, le redoux n'est pas attendu avant la semaine prochaine. "L'anticyclone a gagné l'Europe centrale mercredi. L'alimentation en air froid s'atténue, mais les couches de l'atmosphère resteront froides jusqu'au lundi 23 janvier", indiquait Météo France mercredi soir.

Températures moins froides à partir de mardi 24 janvier

Les températures minimales devraient donc rester "très basses jusqu'au week-end prochain". Jeudi matin, il fera 1°C à Lannion comme à Nîmes, -3°C à Versailles et au Mans, -5°C à Colmar, -6°C à Auch, et -7°C à Sallanches. Les maximales devraient elles commencer à remonter dès ce jeudi, surtout sur le sud de la France. Et si le soleil va briller jeudi pour tout le monde, le vent de nord-est devrait se maintenir. La sensation de froid aussi.

Le mercure pourrait commencer à remonter "à partir de mardi 24 janvier". Mais pour constater une réelle différence au thermomètre, il faudra attendre les jours suivants : les températures "ne se rapprocheront des normales de saisons qu'à la fin de la semaine", prévient Météo France.

Pic hivernal de consommation électrique jeudi

Le gestionnaire du réseau français à haute tension, RTE, prévoyait que jeudi serait marquée par une "forte" consommation, "la plus importante depuis le début de l'hiver", a indiqué un porte-parole mercredi soir. La consommation électrique devrait atteindre 95.100 mégawatts en heure de pointe, qui ne surviendra pas le soir comme habituellement, mais à 9h le matin, en raison de températures nocturnes très froides, le ciel étant dégagé. Comme les jours précédents, RTE estime que "la France disposera [jeudi] des capacités suffisantes pour répondre à ses besoins électriques".